Серия мощных взрывов прозвучала минувшей ночью в Киеве. В социальных сетях публикуют видео масштабного пожара.

Сообщается, что повреждено предприятие оборонной промышленности. В нескольких районах города пропало электричество.

В зоне спецоперации тяжелые бои идут на красноармейском участке фронта. Враг пытается вернуть утраченные позиции, но наши подразделения пресекают любые попытки контратаки.

Появились кадры боевой работы нашей штурмовой группы на кураховском направлении. Отряд из четырех человек захватил опорный пункт ВСУ и неделю сдерживал все атаки неприятеля, обеспечив наступление российских войск.