Как над принцем Гарри издевались во дворце. Заговорили слуги Елизаветы II

После смерти Елизаветы II прошло чуть больше двух лет. За это время во Дворце произошли значительные перемены, часть слуг, работавших на королеву ушли. С собой они унесли тайны монаршей семьи.

Некоторые секреты Виндзоров уже просочились в прессу. Так, королевский биограф Том Куинн в своей книге "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг" собрал воспоминания людей, которые годами обслуживали Елизавету II, ее детей и внуков. 

Куинн смог поговорить со слугой принца Гарри. Оказывается, любимый внук королевы вовсе не такой милый, каким пытается себя выставить на публике. "Я помню, как однажды в его частной квартире я что-то перепутал — некоторые из его бумаг на столе или что-то в этом роде. Он сразу же разозлился, и это было непропорционально проблеме", — посетовал мужчина.

Из-за несамостоятельности Гарри часто становился объектом насмешек. Слуги издевались над сыном Карла III за его спиной. Гарри сравнивали с принцем-регентом из комедийного сериала "Черная гадюка". "Люди говорили, что без слуги Гарри потребуется две недели, чтобы надеть свои штаны", — поделился работник дворца.

Напомним, персонаж знаменитой британской комедии, которого сыграл Хью Лори, был довольно несуразным. В одном эпизоде ему потребовалась целая неделя, чтобы просто надеть самостоятельно брюки, но в итоге он оказывается со штанами на голове.

Все изменилось, когда Гарри привел Меган Маркл. У американской актрисы был "комплекс мессии", который привел к конфликтам с персоналом дворца. Принц каждый раз отчаянно бросался на защиту жену. "Все ее большие идеи были о том, чтобы делать добро. Однажды она сказала: "То, что Диана начала, я хочу закончить", и мы поняли, что это означает, что она хочет стать своего рода чемпионом по миру бедных", — рассказал слуга королевы.