Исходящие из Киева высказывания о некоем обмене территориями с Россией — чушь, которую несут отдельные политики, "дрожа от страха и наркотической абстиненции". Такое заявление сделал в среду, 12 февраля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что иногда срабатывает концепция "Мир через силу" (Peace through Strength), однако только при демонстрации реального, а не придуманного кем-то соотношения сил. В качестве примера Медведев привел российские удары ракетами и беспилотниками по Украине.

Однако и это не может "полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам", для которых "единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими", по совету президента США, резюмировал зампред Совбеза России.

Ранее Медведев предупреждал, что президент США Дональд Трамп решил переделать мир — избранный американский лидер создает новую политическую географию имени себя самого.

Сам же Трамп не исключил, что вся Украина "может стать Россией в какой-то день". Такое предположение он сделал в контексте судьбы американских вложений в киевский режим, подчеркнув, что "мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов".