Первые фото прощания с Олегом Стриженовым

Сегодня, 12 февраля, в Москве прощаются с легендарным актером Олегом Стриженовым. Первые фото, сделанные возле Храма Святителя Николая, появились в Сети. На них видны портрет артиста и деревянный крест.

Отметим, что традиционной для артистов гражданской панихиды не будет. Артист при жизни говорил, что не хотел бы этого. Когда актера не стало, родным нужно было сделать трудный выбор — исполнить последнюю волю Олега Александровича или все-таки провести гражданскую панихиду в Доме кино. Ради народного артиста СССР хотели даже открыть уже закрытый на реконструкцию Дом кино.

Еще примечательно место захоронения Олега Стриженова. Ожидалось, что легенда кино обретет покой на Новодевичьем кладбище, но родственники решили, что больше подойдет Троекуровское. По слухам, там планируют сделать семейную могилу Стриженовых.

Напомним, Олег Стриженов скончался 9 февраля. Свои последние дни он провел в больнице, куда попал после того, как перенес ишемический инсульт