Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил на заседание контактной группы "Рамштайн", что Украина готова к переговорам по завершению конфликта с Россией.

Как сообщают украинские средства массовой информации, Умеров подчеркнул, что "справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя".

В формате "Рамштайн" при этом продолжат обсуждать продолжение военных поставок Украине в 2025 году, их увеличение за счет европейских сторонников киевского режима, а также развитие украинской оборонной промышленности, заявил министр.

Ранее самое важное условие переговоров с Украиной назвал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Москве "принципиально важно", чтобы потенциальные мирные соглашения с Киевом были подписаны законным руководством Украины.

Между тем американские власти временно приостановили работу над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками, хотя на публику президент США Дональд Трамп продолжает уверять, что вот-вот положит конец конфликту Москвы и Киева.