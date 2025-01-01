Российским школьникам раскроют секреты операционных систем на "Уроке цифры"

Группа Астра" раскроет российским школьникам все секреты операционных систем на "Уроке цифры". Компания примет участие во всероссийском образовательном проекте "Урок цифры", главная задача которого — помочь достичь ключевой цели ИТ-образования в России: обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны.

Первый урок "Группа Астра" посвятила операционной системе как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни. Проект "Урок цифры" ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации нацпроекта "Экономика данных", а также национальной цели "Технологическое лидерство".

Урок от разработчика инфраструктурного и системного ПО "Группа Астра" на тему "Секреты операционных систем" пройдет в российских школах с 10 февраля по 2 марта 2025 года в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". Эта инициатива предоставляет учащимся 1–11 классов уникальную возможность глубже понять значение операционных систем, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий.

Урок "Секреты операционных систем" включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую — интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой операционной системы. Тренажер представляет собой лабиринт, из которого можно выбраться только с помощью успешно выполненных заданий. Практические задания распределены по 3 категориям, основанным на возрастных особенностях учеников: для младших (1–4 кл.),средних (5–9 кл.) и старших классов (10–11 кл.) — и отличаются уровнем сложности и объемом, механика для всех трех категорий идентична. По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника.

Урок сопровождается методическими рекомендациями, которые дадут возможность учителям эффективно провести это занятие в классе, а родителям — организовать его для ребенка в домашних условиях. О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об операционной системе, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет 6 февраля в 10:00 по московскому времени на сайте проекта.

К занятию можно приступить на любом устройстве и в удобное время — как в школе, так и дома, самостоятельно либо вместе с учителем или родителями. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок от "Группы Астра" и определить подходящий уровень сложности в соответствии со своим возрастом: 1–4, 5–9 или 10–11 классы.

"Цифровая среда, как неотъемлемая часть нашей жизни, стремительно развивается — становится все более сложной и многообразной. Чтобы успешно пользоваться ее возможностями, необходимо повышать уровень знаний в области информационных технологий. Именно поэтому первый „Урок цифры” мы посвятили ОС — системе, которая помогает сделать нашу жизнь наиболее комфортной, способствуя автоматизации технологических процессов и управляя знакомыми всем нам устройствами — от смартфона до современного авиалайнера. Занятие пройдет в увлекательном формате, оно построено таким образом, чтобы максимально заинтересовать темой как младших школьников, так и старшеклассников и вызвать у них познавательную активность. С уверенностью могу сказать, что нашим уроком будут успешно пользоваться учителя информатики, чтобы доступно раскрыть своим ученикам все секреты операционных систем", — комментирует Александра Алешкова, директор департамента образования "Группы Астра".

"Новый „Урок цифры” от „Группы Астра” позволит школьникам в простой и увлекательной форме изучить такие базовые темы, как назначение, функции, основные компоненты операционных систем. Полученные знания помогут лучше понять, как работают различные девайсы, которые мы используем в повседневной жизни, ведь операционная система – это то, что "под капотом" устройства, неотъемлемая часть любого компьютера, ноутбука, смартфона. Урок сочетает в себе теорию и практику, что позволяет лучше усваивать материал, сформировать у детей и молодежи устойчивый интерес к ИТ-технологиям", — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".