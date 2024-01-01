Жители Норвегии подали жалобы на миллионы крон из-за учений НАТО

Вооруженные силы Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений Североатлантического альянса Nordic Response 2024. Местное население жалуется, что действия военных привели к загрязнению окружающей среды и повреждению имущества гражданских лиц.

Как уточняет NRK, совокупный ущерб, по жалобам жителей Норвегии, оценивается в 15 миллионов норвежских крон (1,3 миллиона долларов). Власти государства обещают выплатить компенсации до наступления лета.

Норвежские СМИ отмечают, что это не первый подобный случай. После натовских учений 2016 года ущерб оценили в 8,5 миллиона крон.

Ранее сообщалось, что в Норвегии задумали сформировать отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией. Осло намеревается защищать "каждый дюйм территории", хотя с 1950-х годов власти Норвегии ввели внутренние ограничения на военную активность вблизи границы с СССР.

При этом норвежские власти решили без объяснения причин не пускать в страну российских туристов, сделав исключение лишь для ряда категорий. Официальная Москва предупредила, что без должной реакции эти дискриминационные запреты не останутся.