Минобороны России отчиталось о новом групповом ракетном ударе

Сегодня утром, 12 февраля, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее, в ночь на 11 февраля, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными дронами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР. Также появились и подробности освобождения поселка Дружба в ДНР. Сначала с помощью беспилотников выявили огневые позиции противника, по которым отработала артиллерия и расчеты fpv-дронов. Затем передовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта, выбивая радикалов из домов.