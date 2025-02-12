Поддельные духи могут вызвать рак

Из-за отсутствия контроля над процессом производства поддельные духи могут быть опасными для здоровья человека и даже вызывать ряд заболеваний, сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Часто в таких продуктах содержатся дешевые и небезопасные вещества, которые могут вызывать аллергические реакции и раздражения кожи, головные боли и проблемы с дыхательной системой. Кроме того, некоторые подделки имеют в составе тяжелые металлы, которые при длительном воздействии могут привести к отравлению организма и серьезным заболеваниям, таким как дерматит, экзема и даже рак кожи, сообщает "Газета.ru".

К слову, с раком кожи столкнулись артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Несколько лет назад они признались в интервью, что им был поставлен неутешительный диагноз. К счастью, благодаря своевременному и эффективному лечению им удалось уйти в ремиссию. Однако певцы регулярно проходят обследования и следят за здоровьем. При этом Наталья и Виктор считают, что причиной заболевания стало то, что они очень много времени проводили на солнце во время своих путешествий.