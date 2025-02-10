Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов стал отцом во второй раз. Фото младенца уже в Сети

Кристина Черкасова родила сына 10 февраля, но родители не стали сразу же объявлять о своей радости. Выждав два дня, они опубликовали фотографии с новорожденным.

"Здравствуй, сынок! 10.02.2025 — красивую дату выбрал наш малыш-крепыш. 55 сантиметров и 4200 граммов нашего счастья! Чувствую себя героиней, родить такого богатыря было непросто, но мы справились!" — поделилась эмоциями новоиспеченная мамочка.

Имя ребенка родители пока не раскрывают. Также, хоть звезды "Дома-2" и показали снимки из родильной палаты, лицо младенца на них не видно.

Новорожденный малыш — второй сын Кристины и Андрея. Звезды "Дома-2" впервые стали родителями 22 апреля 2020 года. Первенца супруги назвали Святославом.

Напомним, Андрей Черкасов встретил Кристину Ослину на кастинге "Доме-2". Мужчина влюбился с первого взгляда и уговаривал девушку не ходить на реалити, а встречаться с ним. Блондинка все же выбрала шоу. Но Андрей на правах ведущего быстро отправил ее за ворота, а вскоре сделал предложение руки и сердца.