Парламент Армении одобрил запуск процесса вступления в Евросоюз

Парламент Армении проголосовал за начало процесса вступления страны в Европейский Союз. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в среду, 12 февраля.

Как сообщает ТАСС, за принятие документа в первом чтении проголосовали 63 депутата Национального собрания Армении, семь парламентариев высказались против. Оппозиционная фракция "Армения" бойкотировала голосование.

Если армянский парламент окончательно примет указанный законопроект, официальный Ереван приступит к обсуждению с Брюсселем дорожной карты процесса евроинтеграции, после чего организуют референдум в Армении.

В январе глава правительства Армении Никол Пашинян позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы объяснить ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом.

В Кремле еще до этого звонка предупреждали, что Армения вряд ли сможет состоять одновременно и в ЕС, и в ЕАЭС — быть членами двух разных организаций просто невозможно из-за совершенно разных норм. В любом случае, Москва признает суверенное право Еревана определять свою внешнюю политику.