Сын заплакал, когда вспомнил последние слова Олега Стриженова

В Москве прощаются с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. У Храма Святителя Николая на Трех Горах собрались друзья, поклонники и семья актера.

Люди несут любимому артисту охапки красных роз. Гроб с телом Олега Александровича открыт, подойти и проститься могут все желающие. У семьи лишь одна просьба — не снимать в храме.

Сын Стриженова Александр нашел в себе силы пообщаться с журналистами. Он выглядел убитым горем, стоял сгорбившись, говорил так, будто в горле ком стоит. Режиссер вспомнил очень важную беседу с отцом.

"Не так давно говорю: „Что передать зрителям, пап?“ После небольшой паузы он ответил: „Передай огромную благодарность за их любовь. Я всю жизнь купался в зрительской любви и дороже этого ничего нет“. Для этого мы работаем и приходим в эту профессию. Когда эта любовь возникает, хочется жить и творить. Ему хотелось жить до 95 с половиной лет, а потом уже, видимо, стало тяжело", — поделился Александр Стриженов с изданием "СтарХит".

А за несколько часов до смерти Олег Александрович позвал свою помощницу и дал ей странное поручение — открыть входную дверь. "Мама придет", — огласил последние слова Стриженова его сын. "Ну вот, пришла и забрала", — не сдерживая слез, сказал Александр.

Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы, пишет MSK1. Он упокоится на звездной аллее рядом с Анастасией Заворотнюк, Андреем Мягковым, Сергеем Юрским и другими знаменитыми артистами.