КПРФ предложила объявить амнистию к 80-летию Победы

Депутаты думской фракции КПРФ внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента проект постановления об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу, выдержки из которого приводит ТАСС, амнистировать ряд осужденных предлагается в связи с одним из крупнейших политических событий XХ века — 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Амнистия, в случае принятия соответствующей инициативы, затронет впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, беременных, несовершеннолетних, матерей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, отцов-одиночек, осужденных пенсионного возраста, инвалидов первой и второй групп.

В марте 2024 года глава государства Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Пресс-секретарь президента подтвердил, что это было связано с обсуждавшейся на Совете по правам человека (декабрь 2023 года) темой амнистии.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что граждане, осужденные за преступления и отбывающие срок в колониях, должны иметь нормальные условия содержания. Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что "в уголовно-исполнительной системе у нас улучшилась ситуация", однако еще поступает немало обращений по условиям содержания заключенных.