Роспотребнадзор опечатал пекарню, где торговали слойками с ртутью

Пекарня сейчас закрыта. Можно видеть, что на прилавках осталось все как есть. Изъята лишь некоторая продукция, которой, по предварительной версии следствия, и могли отравиться посетители. Сотрудники Роспотребнадзора опечатали заведение накануне вечером после осмотра экспертами и полицейскими.

Жители этого района рассказывают - никаких нареканий никогда не возникало, с удовольствием посещали кафе. Внутри чисто и убрано, выпечка вкусная, прилавки аккуратные, а персонал отзывчивый. Тем не менее к владельцам заведения у следователей теперь много вопросов. Ход разбирательства на личный контроль взял даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Откуда в хлебобулочных изделиях взялась ртуть, сейчас выясняют криминалисты. По одной из версий, двое мужчин решили перекусить пирожками в обеденный перерыв. Довольно быстро почувствовали сильное головокружение, удушье и металлический привкус во рту. Обратили внимание, что в начинке слоек присутствуют блестящие шарики, очень похожие на ртуть. Незамедлительно вызвали скорую, и их доставили в реанимацию института Склифосовского.

Где именно мужчины покупали выпечку, пока пояснить не могут. Хоть их жизни уже ничего не угрожает, но они еще проходят детоксикологическую терапию. Следователи также рассматривают и другую версию. Рядом с пекарней расположен продуктовый супермаркет. Пострадавшие могли приобрести выпечку и там. Однако в самом магазине заявили после просмотра записей с камер видеонаблюдения, что таких посетителей у них не было. Эту информацию сейчас тоже проверяют.