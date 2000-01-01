В Замоскворечье завершили комплексную реставрацию усадьбы купца Масягина

Словно ожившее изображение со старинной открытки, этот дом с мезонином и белыми портиками теперь - одно из главных украшений Старомонетного переулка в Замоскворечье. Дом купца третьей гильдии Ивана Масягина постройки 1819 года - выявленный памятник архитектуры и яркий пример деревянного зодчества столицы того времени. После пожара 1812 года Москву массово застраивали типовыми особняками по так называемому "образцовому проекту". В результате завершившейся недавно масштабной реставрации состояние здания два с лишним века спустя тоже можно назвать образцовым.

"Вначале были произведены различные исследовательские работы, потом разработана проектная документация, затем начались работы по воссозданию усадьбы. Старые бревна сортировали. Те, что можно было использовать впоследствии в составе нового проекта, сохранялись, а на место утраченных конструкций здания были применены новые бревна из той же древесины, из тех же северных лесов России, как и при первоначальном строительстве", - рассказал Евгений Якубовский, заместитель генерального директора девелоперской компании.

Реставрация была необычная и трудоемкая. Усадьбу сначала разбирали буквально по бревнышку, а затем отправили в специализированные мастерские - более чем за 900 километров в поселок Мурыгино Кировской области. Около года там ушло на восстановление сруба. После возвращения в Москву дом возвели заново по технологиям позапрошлого столетия, оштукатурили и выкрасили в оттенок красного цвета - ультрамодный для Москвы 19 века. Такую облицовку тогда делали для того, чтобы усадьба походила на более дорогие городские каменные постройки.

Сейчас в это даже трудно поверить, но до начала работ здание выглядело совсем иначе. Судьба постройки сложилась непросто. До 1917 года здесь проживали семьи купцов. А после владение домом кочевало от ведомства к ведомству. С начала 2000-х он пустовал и стоял заброшенным, из-за чего начал разрушаться.

"Когда мы вышли на площадку для проведения научно-исследовательских работ в 2020 году, от здания только фрагмент оставался. Кровли не было. Некоторые элементы чудом просто дожили, и нам удалось их сохранить, в том числе двери исторические, которые были отреставрированы и сейчас находятся в интерьерах", - отметил Никита Дудниченко, заместитель директора по реставрации.

Несколько лет назад территория, где расположена усадьба, была выкуплена новым собственником, который начал масштабную застройку района. Всвязи с этим реставрация и приспособление к современному использованию старинного особняка легла на его плечи. За ходом работ на всех этапах пристально следили в Мосгорнаследии. А после приемки объекта дали добро на ввод исторического здания в эксплуатацию.