Театр Наций подготовил психотерапевтическую премьеру

Глядя в небо, пятилетний мальчик выходит на связь с космическим легионом, у которого просит помощи. Он - контр-адмирал Сато, главнокомандующий карательным корпусом Ишимура с личным номером из букв и цифр - по какому-то злому умыслу оказался на Земле в теле беспомощного ребенка, да еще и в плену. В семье, в которой оказался Сато, даже кормят невесть чем.

Мама и папа всерьез обеспокоены: ребенок заигрался, стал неуправляем. Его контр-адмирал отпускает язвительные словечки, угрожает физической расправой. Еще немного - и быть беде.

Детская фантазия становится поводом заглянуть за ширму семейной идиллии. Психолог делает неутешительные выводы - Сато возник не на ровном месте. В основе театральной постановки - одноименный роман Рагима Джафарова. Режиссер Филипп Гуревич вместе с драматургом Ларой Бессмертной сделали прозу наглядной. Происходящее умещается в пространстве картонной коробки. Тема творческого исследования - куда шире.

"И у малышей, и у взрослых людей есть представление о том, какая должна быть жизнь. А жизнь совсем не такая. И когда эти представления начинают конфликтовать с реальной жизнью, возникают травмы, возникают трагедии", - говорит Гуревич.

Изучение границ нормы, темы воспитания ребёнка, взаимоотношений родителей, профессиональной помощи психологов - в этой театральной работе громадье смыслов. И нет ничего однозначного. Как и в жизни.

Вера Енгалычева - в роли Кости. К своему герою прониклась нежностью и симпатией. В роли психолога - Ольга Лерман. Ее героиня - эмпатичная, чуткая, хоть и потерпевшая профессиональное фиаско. Актриса признаётся - история захватила по-человечески. Книг по психологии прочла немало.

Спектакль ставит немало вопросов и отпускает зрителя на вдумчивую работу с напутствием, что все преодолимо, если в сердце есть любовь.