Объявлено о старте масштабного патриотического проекта "Победа 9/45"

О запуске нового масштабного патриотического проекта "Победа 9/45" объявили на пресс-конференции в Москве.

Присоединиться к движению могут любые страны. Мероприятия пройдут в разных городах. Запланированы концерты известных артистов, военные реконструкции, историко-просветительский чемпионат для молодежи. В память о подвигах Красной армии и сербских партизанов организуют автопробег по знаковым местам боевой славы.