Объявлено о старте масштабного патриотического проекта "Победа 9/45"

О запуске нового масштабного патриотического проекта "Победа 9/45" объявили на пресс-конференции в Москве.
Присоединиться к движению могут любые страны. Мероприятия пройдут в разных городах. Запланированы концерты известных артистов, военные реконструкции, историко-просветительский чемпионат для молодежи. В память о подвигах Красной армии и сербских партизанов организуют автопробег по знаковым местам боевой славы.
"Цель проекта - вернуть уважение к подвигу народа. Вместе были в одной стране, наши деды сражались плечом к плечу, рука об руку. Грандиозный фестиваль "Победа 9\45" будет проходить в центре городов-участников и объединит разные поколения", - рассказал Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, председатель организационного комитета движения "Победа 9/45".