Названы способы вернуть украденные мошенниками деньги

В последнее время телефонные мошенники особенно активизировались. В основном на их удочку попадаются пенсионеры, которые буквально лишаются последних денег. На слуху и история популярной певицы Ларисы Долиной. Благодаря хитроумной афере преступники оставили артистку не только без порядка 200 миллионов рублей, но и без квартиры в Москве.

Меж тем с 2024 года в силу вступили новые правила, согласно которым банки обязаны возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства. Есть несколько способов, как это сделать.

"Если клиент банка зафиксировал кражу денежных средств, он должен сообщать об этом в банк. Затем банк отправителя должен проверить обращение и вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента в следующих случаях: если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России; если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента или если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, а сам клиент уведомил об этих фактах банк", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Отметим, что сценариев у мошенников множество. Сейчас, например, звонят от имени сотового оператора с просьбой продлить договор, предлагают и поменять счетчики в квартире. В таких случаях всегда просят назвать как можно больше личных данных, переводят звонки от одного специалиста к другому. Все это нужно, чтобы в итоге окончательно запутать человека и получить доступ к его финансам. Но один из самых излюбленных способов обмана - звонок из полиции.

Ранее Владимир Путин поручил правительству, МВД и ФСБ разработать меры по блокировке телефонных вызовов с территории Украины и других недружественных стран с преступной целью. Борьба с телефонным мошенничеством - уже рутинная работа многих ведомств. Но пока что это не панацея. Ведь мошенники адаптируются к разным запретам и ограничениям. А значит при любом подозрительном звонке нужно рассчитывать только на собственную внимательность.