Певица Анна Седокова: "Теперь я бабушка"

Анна Седокова поделилась радостью с многочисленными поклонниками в социальных сетях. Так, популярная певица объявила, что в ее семье появился котенок. Завела домашнего питомца ее старшая дочь Алина.

"Теперь я бабушка. И у меня есть котовнучка! Я всегда мечтала о коте, но Алина осуществила мечту. Вы не представляете, что это за чудо. У меня были только собаки, и тут кошка. И такая лапушка", - сообщила в своем официальном телеграм-канале счастливая Седокова, опубликовав фотографию дочки Алины, держащей на руках котенка, и сына Гектора.

Интересно, что в "Инстаграме" Седокова оказалась разговорчивее. Она призналась, что появление в семье котенка стало "лучшим лекарством", и поздравила дочь с материнством.

Напомним, что в настоящее время Анна Седокова находится за границей. Туда она отправилась вместе с сыном Гектором вскоре после того, как наложил на себя руки бывший муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма. Анна объяснила, что приняла такое решение, чтобы оградить сына от нежелательной информации. По ее словам, она не хотела, чтобы Гектор от посторонних узнал о смерти Яниса, который воспитывал его как родного, а в итоге мальчику сообщил страшную новость другой ребенок в спортивном лагере.