Песков объяснил, зачем Россия отдала Фогеля США

Российская сторона передала американским властям гражданина США Марка Фогеля, отбывавшего в России срок за контрабанду наркотиков, в обмен на нашего соотечественника, осужденного в Соединенных Штатах. Об этом в среду, 12 февраля, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что в Россию вернется российский гражданин, которого держат в пенитенциарном учреждении в США. Однако называть его фамилию Песков пока не стал, заверив, что он "на днях тоже будет возвращен России".

Представитель Кремля усомнился в том, что такие договоренности между Москвой и Вашингтоном вряд ли способны стать переломным моментом в двусторонних отношениях. Однако "это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на низшей точке", цитирует Пескова "Интерфакс".

1 августа 2024 года вернуться домой в результате обмена заключенными удалось сразу десяти россиянам. Этот обмен называли крупнейшим со времен холодной войны. Вернувшихся сограждан лично приветствовал в аэропорту глава государства Владимир Путин. В Кремле подчеркнули, что такова "дань тем людям, которые служат своей стране".

При этом официальная Москва категорически отвергла инсинуации относительно якобы намеренных арестов иностранцев ради использования их для дальнейшего обмена на россиян. Песков указывал на то, что подобные домыслы абсурдны.