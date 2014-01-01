Обмен территориями между Россией и Украиной невозможен. Такое заявление сделал в среду, 12 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, комментируя прозвучавшие из Киева идеи на этот счет, подчеркнул, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории.

Песков заверил, что все украинские националисты, которым удастся уцелеть в ходе российской специальной военной операции, будут изгнаны с нашей территории, сообщает "Интерфакс".

Ранее Песков назвал очевидным фактом то, что значительная часть Украины не просто хочет стать Россией, но уже стала ею — это четыре новых российских региона, которые вошли в состав Федерации осенью 2022 года. Бесспорен и суверенитет России над Крымом и Севастополем, которые стали частью нашего государства весной 2014 год.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс, потому что "проворовавшейся вдрызг преступной клике" Владимира Зеленского нужны деньги.