Граждане Абхазии смогут проголосовать на избирательном участке в Москве 

Абхазы, находящиеся в Москве, смогут принять участие в выборах президента республики. В российской столице представили экстерриториальный избирательный участок для голосования граждан Республики Абхазия.

Участок размещен в здании библиотеки №164 на улице Шаболовка. Его уже осмотрели посол Республики Абхазия в России Алхас Квициниа и председатель участковой избирательной комиссии (экстерриториальной) Беслан Кобахия.

"Все мы знаем, что 15 февраля в Республике Абхазия проводятся президентские выборы. И в связи с этим Центральная избирательная комиссия утверждает участки. Один из участков, которые Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила, это участок, который мы сегодня презентуем, в городе Москве. И второй участок у нас будет презентоваться в городе Черкесске", — сообщил Алхас Квициниа АГН "Москва".

В свою очередь Беслан Кобахия рассказал о порядке голосования. Комиссия начнет работу 15 февраля в 8:00, а закроется участок в 20:00 того же дня.

"Если выборы пройдут в один день, и этот день выявит победителя, а победителем у нас считается тот, кто наберет 50% плюс один голос от общего числа избирателей, то в этом случае выборы считаются состоявшимися, и победитель будет определен. В случае, если не доберут они до этого рубежа, то объявляется второй тур, который произойдет в течение двух недель", – пояснил председатель участковой избирательной комиссии.

В ходе осмотра избирательного участка была оценена его пропускная способность, а также проведена проверка расстановки выборного оборудования и готовности помещения по обеспечению общественного порядка.