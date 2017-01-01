Россия согласовала с Суданом строительство военно-морской базы

Судан и Россия пришли к договоренности относительно соглашения о базе Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в среду, 12 февраля, рассказал суданский министр иностранных дел Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Шарифа, взаимопонимание достигнуто, "вопрос достаточно простой". Однако раскрывать какие-либо детали соглашения он не стал, ограничившись подтверждением, что "мы согласились, договорились обо всем", сообщает ТАСС.

Ранее прежний суданский министр иностранных дел Али Садик Али рассказал, что соглашение с Россией о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) России в Судане будет рассматриваться новым парламентом государства после выборов. О создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ договорились еще в 2017 году, но из-за геополитических потрясений процесс затянулся.

Тем временем Москва ведет переговоры с новыми властями в Дамаске, чтобы сохранить военное присутствие в Сирии. После падения режима Асада Россия предложила использовать базы Хмеймим и Тартус для доставки гуманитарной помощи в эту страну. Новая сирийская власть обещала гарантировать безопасность этих объектов.