Центральная Россия попала под "барометрический удар"

Количество обращений к медикам в регионах Центральной России резко подскочило из-за колебаний атмосферного давления — территория угодила под "барометрический удар".

Как отмечает Telegram-канал SHOT, многие жалуются на головные боли, кровотечение из носа, вялость и нехватку сил. Это объясняется высоким атмосферным давлением на фоне мощного азиатского антициклона.

Страдающим от неблагоприятных симптомов рекомендуется избегать физических нагрузок, по возможности больше отдыхать и прислушиваться к рекомендациям медиков, в том числе принимать предписанные ими препараты.

Тем временем столичный регион пережил самую морозную зиму с начала зимы — столбики термометров на главной метеостанции Москвы ВДНХ опустились до 8,7 градуса ниже нуля. Однако рекордных морозов москвичам можно не опасаться, уверяют метеорологи.