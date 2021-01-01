Оседлала свинью, задрав юбку: вопиющее поведение мамы Наташи Королевой

Людмила Порывай 12 февраля празднует день рождения. Маме Наташи Королевой исполнилось 79 лет. Пенсионерка известна своим необузданным нравом. Людмила Ивановна не комплексует, за что ее обожает публика.

В честь дня рождения мамы Люды, как ее ласково называют поклонники, народ публикует в Сети свои любимые видео с ее участием. Припомнили и дерзкую выходку Порывай на встрече с ее бывшими студентами. Это было в 2021 году.

Тогда выпускники Людмилы Ивановны сняли, как экс-педагог оседлала скульптуру упитанной свиньи, ставшей частью антуража с украинским колоритом. Компанию Порывай составили двое мужчин и внушительная бутылка горилки. Мама Королевой кокетливо закинула ногу на ногу, расположившись на спине "свиньи", при этом юбка пенсионерки довольно высоко задралась. Жизнерадостная артистка пела песни и задорно смеялась.

 

Пользователи Сети, увидев архивное видео, были смущены. Пока одни нахваливали дерзость пенсионерки, другие заявили, что такое поведение для матери и бабушки совершенно недопустимо.