Стали известны результаты серии опросов по заказу Европейского совета по международным отношениям. Оказалось, что каждый пятый европеец уверен в победе России в конфликте с Украиной. В частности, победы России ожидают 20% респондентов, противоположной точки зрения придерживаются 9% респондентов. При этом большинство - 48% - ожидают "компромиссного урегулирования", сообщает ТАСС.

Опросы проводились разными исследовательскими компаниями в ноябре - декабре прошлого года в 14 странах - Великобритании и Украине, а также в 12 странах Евросоюза. Всего было опрошено более 18 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обмен территориями между Россией и Украиной невозможен. Песков заверил, что все украинские националисты, которым удастся уцелеть в ходе российской специальной военной операции, будут изгнаны с нашей территории.

Меж тем Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил на заседание контактной группы "Рамштайн", что Украина готова к переговорам по завершению конфликта с Россией.