Украине не следует ставить перед собой задачу возвращения к границам, которые у нее были до 2014 года. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет перед встречей глав МИД стран НАТО. По его словам, погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесет больше страданий. Хагсет также указал на то, что конфликт на Украине находится в "критическом моменте", и Вашингтон делает четкое послание, что кровопролитие должно прекратиться. Но Киев, по-видимому, не хочет это осознать и продолжает выдвигать нереалистичные условия.

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