Российские войска освободили около 9 квадратных километров территории к западу от населенного пункта Времевка в Донецкой народной республике. ВС России продвигаются к западу, к Новоселке.

Как пояснил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов, освобожденная территория – это граница трех областей: ДНР, Запорожской области и Днепропетровской области Украины. сказал Рогов. Он отметил, что Новоселка пока остается под контролем Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Наступление российских войск в западном направлении подтверждают и украинские ресурсы. По их данным, ВС России продвинулись в Андреевке, в Шевченко и Дачном. Кроме того, армия России продвинулась под Покровском, а в Харьковской области российские силы расширили свое присутствие на правом берегу реки Жеребец.