Близкого мужчину Варнавы задержали по подозрению в пособничестве мошенникам

19-летнего племянника телеведущей Екатерины Варнавы Георгия поймали в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Ранее мошенники убедили ее снять все деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на "безопасный счет". Та поверила, пошла в банк, однако сотрудники заподозрили неладное, убедили женщину остановиться и вызвали в полицию. Далее весь процесс контролировали оперативники.

Под их присмотром пенсионерка встретилась с курьером, которым и оказался близкий мужчина Екатерины Варнавы, и передала ему 350 тысяч рублей. Георгия задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Если подтвердится, что Варнава знал о сотрудничестве с мошенниками, то ему грозит до шести лет тюремного заключения, сообщает Mash. Но не исключено, что парня могли просто использовать.

Пока Екатерина Варнава никак не прокомментировала происшедшее в ее племянником неприятное происшествие.