Импозантный до сих пор: как сейчас выглядит 68-летний Амаяк Акопян

Ведущий передачи "Спокойной ночи, малыши!" в последнее время редко появляется на публике. Теперь Рахат Лукумыч ведет уединенный образ жизни, но если поклонники узнают его на московских улицах, то никогда не отказывает в фотографии.

Амаяку Акопяну уже 68 лет. Но он как и раньше любит принарядиться — зимой ходит в шубе и роскошной меховой шапке. Хотя, по признанию самого артиста, он живет на пенсию в 21 тысячу рублей.

Актриса озвучки Варвара Чабан случайно встретила иллюзиониста на автобусной остановке. Она призналась, что обожает Акопяна, но подойти к нему сначала испугалась. Когда же Варвара поборола волнение и все-таки попросила артиста сфотографироваться, то была приятно удивлена его открытости. Снимок Чабан опубликовала на своей странице в соцсети. Пост набрал тысячи просмотров. В комментариях люди признаются Амаяку Акопяну в любви и благодарят его за счастливые воспоминания из детства.

"Это так чудесно, как будто пазл из детства встал в сердечко"; "Вот это да! Магия собственной персоной!"; "Импозантный до сих пор"; "Нет нет, я не плачу, просто это мое детство"; "Он же совсем не изменился, настоящий волшебник"; "Он вообще не постарел. Какой мужчина", — отметили поклонники иллюзиониста.