Разведка Эстонии предупредила НАТО об опасности российских БПЛА

Развитие технологий беспилотных аппаратов в России представляет потенциальную угрозу для безопасности Эстонии и НАТО. К такому выводу пришли в эстонской службе разведки.

Как сообщает РИА Новости, в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год отдельно отмечается "стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих Вооруженных силах".

Полученный ВС России в ходе специальной военной операции на Украине опыт обеспечит российской армии "прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА", отмечается в документе.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что перед нашим оборонно-промышленным комплексом стоит ряд важных задач, в том числе — наращивание производства роботизированной техники и беспилотников. Совсем скоро в России появится отдельный род войск БПЛА.

В сентябре 2024 года Владимиру Путину показали отечественные беспилотники — шустрые, бесшумные и очень способные. Глава государства подчеркнул, что в России всегда гордились своей "оборонкой" и ее работниками, которые создавали уникальное оружие и технику, помогая нашим воинам побеждать врага.