Возможную сделку Путина и Трампа назвали кошмаром для Европы

Если российско-американское соглашение по урегулированию конфликта на Украине действительно будет достигнуто и заключено "за спиной украинцев и европейцев", для Европы это станет подлинным кошмаром. Об этом предупреждает Financial Times.

Как отмечает издание, нельзя исключать вероятность того, что российский лидер Владимир Путин и вернувшийся в Овальный кабинет в качестве президента США Дональд Трамп договорятся без участия представителей киевского режима и европейских политиков.

При этом FT подчеркивает, что если Европа хочет получить место за столом переговоров, ей придется что-нибудь на него положить, чтобы ее интересы учитывались не только в условиях соглашения, но и при его реализации.

Ранее сообщалось, что американские власти временно приостановили работу над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками, хотя на публику президент США Дональд Трамп продолжает уверять, что вот-вот положит конец конфликту Москвы и Киева.

При этом депутат Верховной рады Украины Мария Мезенцева-Федоренко не исключила, что в стране могут снять законодательный запрет на переговоры с российскими властями. Украинский нардеп заявила, что "если ситуация потребует изменений, то такие изменения будут".