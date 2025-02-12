Состоялись похороны актера Олега Стриженова

Сегодня, 12 февраля, на столичном Троекуровском кладбище похоронили легендарного актера Олега Стриженова. Ему было 95 лет. Проститься с артистом пришли теледоктор, ведущая Елена Малышева, шоумен Леонид Якубович, актриса Лариса Гузеева, продюсер Александр Олейников, актриса Лариса Лужина и другие. Разумеется, не пропустил печальное мероприятие сын Олега Стриженова Александр. Его поддерживала супруга Екатерина.

Могила артиста расположена на Аллее актеров, прямо по соседству с захоронением актрисы Анастасии Заворотнюк. Траурные венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов России, киноконцерн "Мосфильм", отмечает РИА Новости.

Отметим, что традиционной для артистов гражданской панихиды не будет. Олег Стриженов при жизни говорил, что не хотел бы этого. "Отец говорил, что не хочет лежать на сцене. Он хотел на ней играть", — объяснил сын артиста Александр Стриженов.

Напомним, Олег Стриженов скончался 9 февраля. Свои последние дни он провел в больнице, куда попал после того, как перенес ишемический инсульт.