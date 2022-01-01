Киев не было нужды отговаривать от заключения мирного соглашения в 2022 году. Зеленский, якобы, сам понимал непомерность требований, которые предлагала Москва для урегулирования конфликта. Глава киевского режима опроверг слова лидера партии "Слуга народа" Давида Арахамии о роли бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона срыве переговоров.

Как заявил украинский лидер в интервью, фрагмент которого опубликован на Youtube-канале администрации Зеленского, заявление Арахамии "не совпадает с логикой". Якобы, к моменту приезда Джонсона ВСУ "отбили Киев и Киевскую область".

Зеленский также в очередной раз рассказал о якобы имевших место попытках покушения на него. По его словам, в первые дни боевых действий на Украине против сотрудников администрации президента Украины и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения.