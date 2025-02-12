Опубликована аудиозапись зловещего шума во время взрыва батискафа "Титан"

В Сеть выложили 20-секундную аудиозапись, на которой, как предполагается, зафиксирован звук взрыва батискафа "Титан". Как пояснили в Американском Национальном управлении океанических и атмосферных исследований, эта запись раскрывает дополнительные страшные детали трагедии.

На пленке слышен оглушительный грохот, потом эхо и тишина. Шум зафиксирован устройством, которое было установлено примерно в 1,5 тысячи километров от места трагедии. Специалисты считают, что это и есть момент гибели "Титана", пишет New York Post.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2023 года. Группа из пяти человек отправилась в экспедицию к обломкам корабля "Титаник". Примерно через 1 час и 45 минут после погружения связь с батискафом пропала.

Позже выяснилось, что "Титан" взорвался, когда находился под водой. Спасателям удалось найти обломки батискафа лишь через четыре дня после исчезновения. Выжить никому из находившихся на борту не удалось.