В Вашингтоне призвали аннулировать награды спортсменов-трансгендеров*

Рекорды, звания, награды и признание, неправомерно присвоенные биологическим мужчинам-трансгендерам*, необходимо вернуть спортсменам женского пола. Такой призыв содержится в письме, разосланном министерством образования США Национальной ассоциации студенческого спорта и Национальной федерации ассоциаций средних школ.

Ведомство призвало лишить спортивных наград сменивших пол мужчин, участвовавших в женских соревнованиях. Отмечается, что такой подход полностью соответствует новой политике ассоциаций, направленной на то, чтобы не допустить мужчин к участию в женских видах спорта.

В то же время минобразования инициировало расследование в отношении двух учебных заведений. В них были зафиксированы случаи "дискриминации по признаку пола". Подробностей об инцидентах не приводится, передает ТАСС.

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