Москвичей предупредили об очередной погодной аномалии

Аномальное похолодание придет в столичный регион в начале следующей недели. Мороз начал усиливать свои позиции уже 12 февраля: в Подмосковье и некоторых районах Москвы столбики термометров показали минус 10 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По данным синоптика, с четверга, 13 февраля, будет идти небольшой снег. В ближайшие дни снежный покров вырастет до двух-четырех сантиметров. Десятиградусный мороз прогнозируется в ночные часы в выходные, 15 и 16 февраля. В дневное время температура составит не более минус пяти градусов.

В начале следующей недели температура по региону понизится до минус 15. Это значит, что и в Москве минимальная температура будет ниже 10 градусов мороза. В середине следующей недели средняя суточная температура воздуха будет градуса на четыре ниже климатической нормы, прогнозирует метеоролог.