Путин поговорил с президентом переходного периода Сирии

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии.

Российский президент подчеркнул принципиальную позицию Москвы в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание её жителям гуманитарной помощи.

Лидеры также затронули вопросы практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях. Владимир Путин пожелал успехов Ахмеду Шараа в решении стоящих перед новым руководством страны задач.