В Пентагоне назвали урегулирование на Украине высшим приоритетом США

Высший приоритет для нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом - мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил министр обороны США Пит Хегсет. Глава Пентагона участвует в заседании контактной группы Запада по поставкам оружия Украине в Брюсселе.

По словам Хегсета, достижение прочного мира - высший приоритет. Комментируя ситуацию на Украине, глава Пентагона отметил, что министерство обороны США поможет в достижении этой цели.

Хегсет подчеркнул: в Вашингтоне исходят из того, что "кровопролитие на Украине должно остановиться". По мнению главы американского военного ведомства, для этого нужна в том числе реалистичная оценка поля боя, передает ТАСС.