Делягин: Идет борьба за то, кто будет представлять Украину на переговорах

Какую повестку дня следует подготовить для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа с тем, чтобы она принесла реальные результаты? Нужен ли для переговоров о судьбе Украины Владимир Зеленский, учитывая нелегитимность главы киевского режима?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Сейчас основная борьба идет за то, кто будет на переговорах представлять так называемую Украину - посол США в Киеве или посол Великобритании в Киеве. Говорить о том, что у Украины есть какая-то субъектность, что она является государством - это выдавать желаемое, причем не нами, за действительное", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео.