В Ростове стартовал судебный процесс по делу о теракте на Крымском мосту

В Ростове сегодня суд приступил к рассмотрению дела о теракте на Крымском мосту, на скамье подсудимых - восемь фигурантов. Это граждане России, Украины и Армении.

Дело будет слушаться в закрытом режиме, поскольку есть документы с грифом "секретно". По версии следствия, подсудимые действовали под руководством главы СБУ Василия Малюка* - он внесен в список террористов и экстремистов.

Была изготовлена бомба, через подставные фирмы организована фиктивная перевозка груза. В октябре 2022 года напичканная взрывчаткой фура отправилась в Крым. На средине моста бомбу привели в действие. Водитель и 4 пассажира из ехавшей рядом легковушки погибли.

*внесен в перечень террористов и экстремистов