ВСУ в очередной раз сорвали ротацию миссии инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские военные не дали экспертам МАГАТЭ попасть на атомную станцию.

В опубликованном на сайте МИД комментарии отмечается, что российские военные прождали экспертов несколько часов под ударами дронов и угрозой обстрела. В итоге было решено возвращаться на станцию Однако на обратном пути колонна с экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть АЭС, подверглась атаке дронов и минометному обстрелу.

В то же время киевский режим в очередной раз попытался напасть на ЗАЭС при помощи БПЛА. Расстояние от места падения одного из украинских беспилотников до первого энергоблока, по данным Захаровой, составило не более 300 метров. Дипломат подчеркнула: своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность.