В Берлине проговорились о готовности Киева к территориальным уступкам

Украина готова пойти на территориальные уступки, чтобы добиться урегулирования конфликта. О поступающих из Киева сигналах заявил министр обороны Германии. При этом Борис Писториус сомневается, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается 14 февраля, будет представлен всеобъемлющий план по достижению мира.

По словам Писториуса, "проблеска надежды пока не видно". В то же время, он заявил в подкасте Table.Briefings, что в этом году будет движение по вопросу прекращения огня на Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не исключает некий "обмен" территориями с Россией. При этом каких-либо подробностей он не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, передает РИА Новости.