Представлены новые герои СВО.

Рядовой Александр Кольцов, доставив боеприпасы на передовую, готовился эвакуировать раненых, когда радикалы атаковали наши позиции. Точными выстрелами из ручного гранатомета Александр уничтожил бронемашину врага. Понеся потери, противник отступил. И наши бойцы были своевременно переданы медикам.

Гвардии рядовой Илья Кнутов, прикрывая наступление штурмовиков, прицельным огнем уничтожил пулеметный расчет неприятеля. И даже получив ранение, не вышел из боя, а продолжил обстрел позиций ВСУ. Это позволило передовым отрядам без потерь с нашей стороны взять вражеский опорник.