Штурмовики группировки "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны противника на южнодонецком направлении северо-западнее Времевки и Зеленовки. Только за сутки враг потерял до полутора сотен боевиков и большое количество техники.

Гвардейцы 109-го отдельного стрелкового полка группировки "Центр" сообщили подробности освобождения Дзержинска в ДНР. В городе было много мирных жителей, которые, невзирая на смертельную опасность, остались в своих домах, чтобы дождаться российских войск. Позже их эвакуировали в тыл. Несмотря на численное преимущество и упорное сопротивление, противник не смог удержать один из ключевых населенных пунктов.

На красноармейском направлении расчет зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" уничтожил два украинских беспилотника "Shark", обеспечив наступление нашим штурмовикам. Вражеские дроны, которые собирают данные для ударов артиллерии ВСУ, сначала взяли на сопровождение, а после ликвидировали.