Зеленский перенервничал из-за контактов России и США

Владимир Зеленский нервничает. Украинский лидер не знает, с кем общается президент США Дональд Трамп, так как получает информацию из открытых источников. Глава киевского режима признался в этом в интервью изданию The Economist.

Зеленский, по его словам, сомневается, что Трамп ведет "какое-то количество бесед" с президентом России Владимиром Путиным. При этом он не исключает, что команды обоих президентов поддерживают контакты.

Президент Украины опасается, что США держат его в неведении относительно переговоров с Россией. Зеленский добавил, что представители администраций России и США, а также президенты этих стран, определенно, закулисно общались. Он заключил, что главный вопрос сейчас - принимаются ли в ходе такого общения какие-либо решения.