В Москве простились с Олегом Стриженовым. Как это было

В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Он скончался на 96-м году жизни 9 февраля. На отпевании в храме Святителя Николая на Трех Горах присутствовали родные, коллеги, друзья и поклонники.

Актер должен играть на сцене, а не лежать, говорил Олег Стриженов. Именно поэтому его родные решили отказаться от гражданской панихиды в Доме актера. Сам артист не просто играл перед зрителями, он проживал жизнь. Кумир миллионов, на которого старались ровняться и брать пример.

Он всегда был строг к себе и требователен к другим. И не боялся зачеркивать текст, если в нем не видел особого смысла. Вероятно, именно поэтому его дебют в кино и сразу главная роль в экранизации романа "Овод". Это был оглушительный успех, который тут же принес всенародную любовь.

Главный романтик советского кино, говорили про него не только на съемочной площадке, но и за ее пределами. Он умел влюблять в себя одним лишь взглядом. За эти самые красивые глаза, тогда шутили, его и взяли в картину "41-ый". И не прогадали. Фильм привел в восторг не только советских зрителей, но и произвел фурор на Каннском кинофестивале, где люди аплодировали стоя.

Его глаза были на самом деле зеленые. Но в кино он был готов идти на любые эксперименты ради большого искусства. В какой-то момент его идеальность сыграла с ним злую шутку - образ эталонного офицера начал преследовать. Но любитель ломать стереотипы, он смог избавиться и от киношной традиции – вешать ярлык.

Стриженов завоевал международное признание, получив "Серебряный астероид" за свою работу в фильме "Его звали Роберт". Несмотря на это, сам актер узнал о награде только спустя годы. Он был скромным и учил этому свою семью.

Аплодисменты и цветы и сегодня - то, к чему привык Олег Стриженов, когда выходил на поклон к зрителям.