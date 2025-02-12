Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО в обозримом будущем маловероятно. Причина, как заявил украинский лидер британскому журналу The Economist – позиция Венгрии, Германии и США.

По словам Зеленского, в случае отказа во вступлении в альянс Украина должна построить свою собственную НАТО. Глава киевского режима пояснил, что это означает дальнейшее увеличение численности вооруженных сил.

Ранее Зеленский оценивал численность армии Украины в 800 тысяч человек. Он признал, что ее содержание возможно только за счет военной и финансовой помощи, оказываемой Киеву западными странами. Украинский лидер в интервью также признал, что пока не получал конкретных предложений об урегулировании от команды президента США Дональда Трампа.