Путин провел телефонный разговор с Трампом

В Кремле рассказали о телефонных переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Общение длилось около полутора часов.

"Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами", - сообщили в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что провел длинный и продуктивный разговор с Владимиром Путиным. Трамп отметил, что они с российским президентом согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине.