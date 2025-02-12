Путин пригласил Трампа в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву. Об этом в среду сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Трамп обсудили дальнейшие контакты.

"Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Со своей стороны Трамп заявил, что договорился с Путиным о будущих визитах.

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", – написал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что переговоры длились около полутора часов.